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في سيدي حسين: لقاء القبض على شخص مفتش عنه من أجل إضرام النار بسيّارة

2020/10/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على إثر تقدّم شخص إلى مركز الأمن الوطني بالعطار بمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين يوم 08 أكتوبر 2020 مُعلما عن تعرّض سيّارة والده للحرق من الدّاخل موجّها شكوكه نحو أحد أجواره بصفته له خلافات سابقة معه.

بتعميق التحرّيات من قبل الوحدات الأمنيّة أمكن التعريف بالمظنون فيه (31 سنة قاطن بجهة بيرين) وبعد مراجعة النيابة العموميّة تمّ اليوم 21 أكتوبر 2020 مداهمة منزل جدّته بجهة بيرين أين كان يختبأ وأمكن إلقاء القبض عليه.

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 02، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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