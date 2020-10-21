مديرة الرعاية الصحية الأساسية: 57 مصابا بكوفيد 19 يقيمون بالمستشفيات المحلية التي تتوفر حاليا على 252 سريرا مجهزا للغرض

تم إلى غاية أمس الثلاثاء إيواء 57 مريضا مصابا بكوفيد 19 بالمستشفيات المحلية التي تتوفر الى غاية اليوم الاربعاء على 252 سريرا جاهزا لاستقبال المصابين، حسب ما أفادت به مديرة إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة الدكتورة أمال بن سعيد

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وقالت مديرة إدارة الرعاية الصحية الأساسية في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هناك فريق يعمل على تعزيز طاقة استيعاب المستشفيات المحلية البالغ عددها 109 مستشفى والتي تم بها تجهير 252 سريرا، من أجل بلوغ 1000 سرير تخصص لمرضى كوفيد 19 من بين 4000 سرير متوفرة بهذه المؤسسات الاستشفائية لكنها ليست جاهزة كلها للاستغلال في العناية بهذا الصنف من المرضى وذلك بهدف التخفيف من الضغط الحاصل على أقسام الاستعجالي ببعض المستشفيات الجامعية والجهوية ومن حدة التوتر والاحتقان مشيرة إلى أن بعض المستشفيات المحلية

لا تتوفر على أسرة

وأوضحت ان هذا الاجراء يتنزل في اطار تعزيز دور الخطوط الأولى ( المستشفيات المحلية ) في العناية بمرضى كوفيد 19 بعد أن اقتصر دورها في الموجة الأولى على القيام بعمليات التقصي الميداني وتعزيز الموارد البشرية بالخط الثاني والثالث مشيرة إلى ان تطور الوضع الوبائي في البلاد حتم تحمل هذا الخط الأول المسؤولية كاملة في العناية بمرضى كوفيد 19 على اعتباره يمثل نقطة الاتصال الاول بين المواطن والمنظومة الصحية

ولفتت الى أن هذا الخط يتولى حاليا وفي اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص ممثلا في نقاباتهم والمجلس الوطني لعمادة الأطباء، القيام بعمليات التحسيس بأهمية الوقاية لدى المواطينين الوافدين على مراكز الرعاية الصحية الآساسية والتكفل بالمصابين الذين تستوجب حالاتهم الايواء بالمستشفيات المحلية وتوجيه من تتطلب حالاتهم الصحية عناية أكبر الى المستشفيات الجهوية والجامعية حسب طبيعة الحالة ، حسب المتحدثة

وأكدت مديرة إدارة الرعاية الصحية الأساسية أن المستشفيات المحلية تعمل على توفير الرعاية الصحية والمتابعة والاكسيجين للحالات التي تستوجب ذلك حسب تقدير الطبيب المباشر للحالة وذلك بناء على برتكول علاجي للتكفل بالمرضى تم اعداده من قبل مجموعة من الخبراء واعتمد من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد والتقييم في المجال الصحي