المهدية-كوفيد 19: تسجيل 29 حالة شفاء و15 إصابة جديدة وحالتي وفاة

سجل الفريق الطبي المكلف بمتابعة جائحة كورونا بالمهدية، اليوم الأربعاء، 29 حالة شفاء من فيروس “كورونا” من بينها 9 حالات بمعتمدية بومرداس، و5 بقصور الساف، و3 بسيدي علوان، و2 بالسواسي وإصابة واحدة بالمهدية، وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للصحة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ57 عينة، صدرت اليوم، إصابة 15 مواطنا بالفيروس توزعت إلى 2 بالشابة (من بينهم عون صحة)، و3 بالجم، وإصابة بسيدي علوان، وسجلت معتمدية ملولش إصابتين جديدتين، مقابل إصابة واحدة بمعتمدية هبيرة، و3 إصابات بقصور الساف.

وكشف الفريق الطبي أن الجهة سجلت، أيضا، حالتي وفاة تعودان إلى مواطن من معتمدية المهدية يبلغ من العمر 66 سنة وآخر من معتمدية هبيرة ناهزت سنه الـ 94 عاما.

وارتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس “كورونا” في الجهة منذ بداية الجائحة، 627 إصابة من بينها 17 حالة وفاة و369 شفاء مقابل 239 حالة نشطة (حاملة للفيروس).