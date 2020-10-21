بن عروس : تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

في تحيينها اليومي لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس خلال اجتماعها اليوم الأربعاء 80 إصابة جديدة وذلك وفق ما أفاد به رئيس اللجنة محمد بن خليفة مراسل (وات) في الجهة وبذلك يرتفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة بالجهة الى 2525 حالة .

وأضاف بن خليفة انه تم إجراء 218 تحليلا مخبريا موزعة على 186 تحليلا صادرة عن المخابر المرجعية العمومية و32 تحليلا من المخبر الخاص المعتمد للكشف عن فيروس كوفيد 19 بالجهة .

وانضاف إلى سجلّ المتعافين من الفيروس 89 متعاف بعد أن أكدّت التحاليل المخبرية خلوّهم من الفبروس ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء وفقا للبروتوكول الصحي الجديد الى 2002 متعاف منذ بداية الجائحة.

يذكر ان العدد الإجمالي للتحاليل منذ بداية الجائحة في ولاية بن عروس وصل إلى 10913 تحليلا موزعة بين العينات التي ترفعها فرق التقصي التابعة للإدارة الجهوية للصحة ببن عروس والاختبارات التي تم الانطلاق فيها بالمستوصفات ومراكزالرعاية الصحية الأساسية وبالمخبر الخاص المعتمد لتحليل فيروس كورونا .

وفي حصيلة اليوم غادر 10 أشخاص من بين المقيمين بمركز الحجر الصحي الإجباري ببرج السدرية وتم إجراء 47 تحليلا جديدا على نزلاء المركز الذي مازال يأوي 148 مقيما.