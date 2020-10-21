سوسة : تسجيل 4 وفيات و164 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري في تصريح لــ(وات) مساء اليوم الاربعاء ان الجهة سجلت اليوم 4 وفيات جديدة ليرتفع عدد المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الى 120 وفاة منذ بداية الجائحة والى 112 وفاة منذ تاريخ إعادة فتح الحدود

وأضافت أن تحاليل 447 عينة تم رفعها امس الثلاثاء أظهرت نتائجها اليوم تسجيل زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بولاية سوسة قدرت ب 164 اصابة جديدة ليرتفع مجموع الاصابات في الجهة منذ بداية الجائحة الى 4404 إصابات منها 4315 تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي

وبلغ منذ بداية الجائحة والى غاية اليوم اليوم الاربعاء اجمالي عدد الذين اتمو فترة الحجر الصحي 1678 شخصا منهم 1600 منذ إعادة فتح الحدود وفق تصريح حفصية العذاري التي اكدت أن 2603 حاملا للفيروس مازالوا في حالة متابعة ومراقبة طبية

واستقر عدد المصابين الذين تم ايواؤهم بمختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة اليوم في 118 مقيم بالمستشفيات منهم 35 في حالة انعاش

وتتوزع اعلى الاصابات الجديدة التي تم تسجيلها اليوم الأربعاء حسب المعتمديات على 35 إصابة بسوسة جوهرة و27 بحمام سوسة و17 بمساكن ومثلها بسوسة المدينة و13 بسوسة الرياض و11 بالقلعة الكبرى