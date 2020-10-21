1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 29 وفاة يوم 20 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الاربعاء، أنه تم تسجيل 1442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 20 أكتوبر الحالي، من بين 3243 تحليلا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للحالات المسجلة لحاملي الفيروس منذ شهر فيفري إلى 45892 حالة.

كما تم، وفق وزارة الصحة، تسجيل 29 وفاة خلال يوم امس، ليرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا منذ شهر فيفري إلى 740 وفاة، علما بأن نسبة الوفيات لكل 100 ألف ساكن بلغت 6,24 بالمائة.

وبلغ عدد المرضى الذين تم التكفل بهم بالمستشفيات يوم 20 أكتوبر، 57 حالة، ليصل العدد الجملي إلى 1034 حالة، في حين بلغ عدد المرضى بأقسام العناية المركزة 168 20 أكتوبر.

وبلغ عدد المرضى تحت جهاز التنفس الاصطناعي 95 حالة .