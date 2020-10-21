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باجة -كوفيد 19: تسجيل حالة وفاة و18 إصابة جديدة

2020/10/21 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

توفي سجّل قسم “كوفيد +” بالمستشفى الجهوى بباجة، اليوم الاربعاء، وفاة كهل عمره 45 سنة جراء إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة نتيجة الفيروس بولاية باجة الى 19 حالة وفاة، بحسب مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بباجة ناجي العطواني.
وأكد العطواني، في تصريح لـ”وات”، على تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الاصابات بمدينة باجة، حيث أثبتت نتائج التحاليل الصادرة أمس الثلاثاء إصابة 18 شخصا بالفيروس منهم 15 شخصا في مدينة باجة.
وباحتساب الحصيلة الأخيرة، يرتفع عدد حالات الاصابة بفيروس “كورونا” منذ بداية الجائحة في ولاية باجة إلى 764 حالة، منها 581 حالة مازال أصحابها حاملين للفيروس، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 183 حالة، وفق ذات المصدر.

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