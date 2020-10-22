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القصرين: المخبر العسكري المتنقل ينطلق في استقبال العينات وإجراء تحاليل تقصي فيروس”كورونا”

2020/10/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

شرع، صباح اليوم الخميس، المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية الذي تم تركيزه في ولاية القصرين بإذن من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في استقبال العينات واجراء التحاليل المخبرية والسريعة لتقصي حالات “كورونا” المشتبهة بالجهة، وفق ما عاينته (وات).

ويندرج هذا المخبر، الذي تم تركيزه أمس الأربعاء، بمدرسة علوم التمريض بالمستشفى الجهوي بولاية القصرين، في إطار دعم المجهود الوطني لمكافحة جائحة “كورونا”، وفق بلاغ صدر أمس عن وزارة الدفاع الوطني.

و يحتوي المخبر على تجهيزات تمكّن العاملين فيه من التوقي من جميع المخاطر البيولوجية المنجرة مباشرة عن التعامل مع العامل الجرثومي، والمتمثلة في تجهيزات السلامة البيولوجية القصوى من ملابس واقية ومعدات، مما أعطى المخبر تصنيفا عاليا من ناحية السلامة البيولوجية، وفق نصّ البلاغ.

يذكر أن جهة القصرين سجلت ارتفاعا في عدد الحاملين لوباء “كوفيد-19″، منذ بدء الجائحة الى غاية مساء أمس، بلغ 500 حالة إصابة، مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 25 حالة وفاة.

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