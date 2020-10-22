عاجل : التمديد في فترة حظر الجولان بهذه المناطق..

أعلن صالح المطيراوي والي زغوان في تصريح إعلامي اليوم الخميس إثرانعقاد اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث التي خصصت جلستها لتدارس تطورات الوضع الوبائي بالجهة نتيجة الانتشار السريع لفيروس كورونا ، عن التمديد في قرارحظر الجولان في معتمديتي زغوان والفحص لمدة 15 يوما إضافية بداية من يوم السبت 24 أكتوبر الجاري تاريخ انتهاء فترة الحظر الأولى ، كما قرر توسيع مجال الحظر ليشمل معتمديتي الزريبة وبئر مشارقة بداية من نفس الفترة .

وذكر الوالي أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث اتخذت حلا وسطا في مواجهة تطور الفيروس في الجهة يأخذ في الاعتبار السعي إلى كسر سلسلة الوباء وتطويقه والمحافظة من جهة مقابلة على مواطن الرزق للمواطني،ن مشيرا أنه تقرر في هذا الإطار تحديد طاقة الاستيعاب بالمقاهي والمحلات المشابهة والفضاءات الكبرى إلى ما دون 50 بالمائة مع دعوة المصالح الأمنية على تشديد فرض تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي العام المتعلقة خاصة بحمل الكمامات والتباعد الجسدي على أن يتحمل رؤساء المصالح الادارية مسؤولية تطبيق هذا الاجراء بمؤسساتهم

وأفاد صالح المطيراوي في ذات السياق أن اللجنة الجهوية ستعمل بالتنسيق مع الهياكل المعنية على تفعيل طلب المديرالجهوي للصحة بضرورة دعم المستشفى الجهوي بزغوان والمستشفى المحلي بالفحص بسيارتي إسعاف طبية وبأجهزة تصفية الدم والننفس الاصطناعي مؤكدا استعداد المؤسسات الصناعية بالجهة على الانخراط في هذا المسعى .