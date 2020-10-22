تطاوين: ارتفاع عدد الوفايات والمصابين بفيروس “كورونا”

تاكدت اليوم الخميس اصابة شيخ من معتمدية ذهيبة، بفيروس “كورونا” المستجد توفي فجر يوم الثلاثاء الماضي بقسم “كوفيد” في المستشفى الجهوي بتطاوين، وبذلك ارتفع عدد الوفايات الناجمة عن الفيروس الى 13 حالة، حسب اخر تحيين للوضع الوبائي للفيروس بالجهة نشرته الادارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية

وتتوزع حالات الوفاة الى 03 وفايات في معتمدية تطاوين الشمالية، و03 وفايات في معتمدية تطاوين الجنوبية و03 وفايات في معتمدية غمراسن ووفاة في معتمدية بني مهيرة واخرى في معتمدية ذهيبة، وفق ذات المصدر

كما ارتفع عدد الاصابات بكوفيد-19 اليوم الخميس بعد تسجيل اصابة جديدة، الى 221 حالة منها 21 حالة تخضع للحجر الصحي الذاتي، فيما يقيم مصابان بقسم “كوفيد” في المستشفى الجهوي