وزارة الصحة تصنف 70 معتمدية عبر مختلف ولايات الجمهورية ” ذات مستوى انتشار كوفيد 19 مرتفع جدا”

صنفت وزارة الصحة 70 معتمدية ذات مستوى خطر انتشار كوفيد 19 مرتفعا جدا، تتجاوز فيها نسبة ظهور الاصابات 100 إصابة لكل 100 ألف ساكن خلال الـ 14 يوما الاخيرة ( من 5 إلى 18 أكتوبر الجاري )، حسب آخر تحيين للوضع الوبائي ليوم 20 أكتوبر الجاري نشرته وزارة الصحة، أمس الأربعاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”.

كما أدرجت الوزارة 50 معتمدية أخرى ضمن قائمة المعتمديات ذات مستوى خطر انتشار كوفيد مرتفع ( تتراوح فيها نسبة ظهور الاصابات خلال 14 يوما الاخيرة بين 50 و 100 إصابة لكل 100 ألف ساكن ) و96 أخرى ذات مستوى متوسط و58 ذات مستوى ضعيف تترواح فيها نسبة ظهور الاصابات خلال 14 يوما الاخيرة على التوالي بين 10 و50 إصابة لكل 100 ألف ساكن وما دون 10 حالات إصابة لكل 100 ألف ساكن.

وتجاوزت بحسب ذات التصنيف، نسبة ظهور الحالات الجديدة بخمس ولايات وهي بنزرت ونابل وسوسة والمنستير والكاف، خلال ذات الفترة 100 إصابة لكل 100 ألف ساكن فيما تراوحت نسبة ظهور الحالات الجديدة ب13 ولاية ( تونس ومنوبة واريانة وبن عروس وزغوان وباجة وجندوبة وسليانة والقيروان وسيدي وبزيد والمهدية وصفاقس وتوزر) بين 50 و100 حالة لكل 100 الف ساكن فيما قدرت بأقل من 10 إصابات لكل 100 ألف ساكن نسبة ظهور الحالات الجديدة بولايات القصرين وقفصة وقابس وقبلي ومدنين وتطاوين.

وكانت وزارة وزارة الصحة، أعلنت في بلاغها مساء أمس الأربعاء، عن تسجيل 29 حالة وفاة و 1442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 20 أكتوبر الحالي ، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 740 حالة وفاة والعدد الجملي للحالات المسجلة لحاملي الفيروس منذ شهر فيفري 2020 إلى 45892 حالة.