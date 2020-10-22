منوبة :تسجيل حالة وفاة جراء كورونا ببرج العامري

سجلت ولاية منوبة مساء امس الاربعاء حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في معتمدية برج العامري وفق تاكيد رئيسة بلدية برج العامري ايمان العامري لصحفية مكتب (وات) بمنوبة.

وتتعلق حالة الوفاة الاضافية بكهل يبلغ من العمر 45 عاما كان قد خضع لاختبار الكوفيد منذ 15 يوما ووردت نتيجته ايجابية ثم تم ايواؤه بمستشفى الرابطة اين توفي مساء امس .

وقد قام اعوان الدفن ببلدية برج العامري بمتابعة من اعوان حفظ الصحة بجلب جثمان الضحية من المستشفى ودفنه وفق البروتوكول الصحي ،وذلك بمقبرة برج العامري .

وحملت النقابة الاساسية لاعوان وموظفي بلدية برج العامري في بيان لها صدر اليوم ، ادارة مستشفى الرابطة مسؤوليتها في عدم احترام البروتوكول الصحي وتعريض حياة اعوان الدفن بالبلدية لخطر العدوى وذلك بتسليمهم جثمان الضحية دون تعقيم ودون كيس صحي ودون احترام التراتيب الصحية المعمول بها عند تسليم جثامين الضحايا.

و اشارت إلى أن الاعوان وجدوا انفسهم مطالبين بالدخول الى بيت الاموات للبحث عن جثمان الضحية وتعقيمها ووضعها في كيس وفّروه بانفسهم مستنكرة هذا التصرف اللامسؤول ومحذرة من امكانية إضراره باعوان الدفن وتعريض صحتهم وصحة محيطهم المهني والعائلي لخطر العدوى.

يذكر أنه بتسجيل الحالة الجديدة ببرج العامري يرتفع عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 48 حالة وفاة (احداها تم احتسابها بولاية تونس بعد التاكد من عنوان الاقامة بوادي قريانة ) ، ويبلغ عدد حاملي الفيروس بالجهة 404 حالة وعدد حالات الشفاء 359 حالة من جملة 807 حالة مسجلة منذ انتشار الجائحة ببلادنا.