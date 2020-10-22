التمديد في حظر الجولان بإقليم تونس الكبرى لمدة 15 يوما

قرر ولاة تونس الكبرى (تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس)، اليوم الخميس التمديد في فرض حظر الجولان بإقليم تونس الكبرى لمدة 15 يوما، ابتداء من غد الجمعة 23 أكتوبر 2020 إلى غاية الجمعة 6 نوفمبر 2020 بدخول الغاية، وفق بلاغ أصدروه.

وأوضحوا، في بلاغهم، أن حظر الجولان سيكون أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا ، ويومي السبت والأحد من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.

ويأتي هذا القرار في أعقاب اجتماع عقده ولاة إقليم تونس الكبرى، ظهر اليوم بمدينة الثقافة، بحضور ممثلين عن لجان مجابهة الكوارث في هذه المناطق وثلة من القيادات الأمنية، للنظر في إمكانية تمديد حظر الجولان، خاصة في ظل تزايد وتيرة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وكان ولاة إقليم تونس الكبرى صادقوا يوم 7 أكتوبر 2020 على إقرار حظر التجول، بالولايات الأربع المعنية، لمدة 15 يوما ابتداء من الخميس 8 أكتوبر.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، كان قد أذن لكافة الولاة، بإعلان حظر الجولان بجهاتهم، انطلاقا من الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، وذلك عقب جلسة عمل عقدها الإثنين الماضي، بحضور وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية العليا.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت، في بلاغ لها أمس الأربعاء، عن تسجيل 1442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري من بين 3243 تحليلا ليرتفع بذلك العدد الجملي للحالات المسجلة لحاملي الفيروس منذ شهر فيفري إلى 45892 حالة.

كما تم وفق وزارة الصحة، تسجيل 29 وفاة خلال يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، ليرتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا منذ شهر فيفري إلى 740 وفاة، علما بأن نسبة الوفيات لكل 100 ألف ساكن بلغت 6,24 بالمائة.