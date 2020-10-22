مقرين: إلقاء القبض على 04 أشخاص من أجل تكوين وفاق بغاية ترويج المخدرات والسطو

في إطار تصدي وحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمقرين لظاهرة ترويج المخدرات وعلى إثر توفر معلومات مفادها تردد مجموعة من الأشخاص أصيلي جهة جبل جلود من ذوي السوابق العدلية على أحد المنازل بجهة رادس يستغلونه كوكر لاستهلاك وترويج مواد مخدرة، تمكنت يوم 21 أكتوبر 2020 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بمقرين بعد مراجعة النيابة العمومية من مداهمة المنزل المذكور أين تم ضبط 04 أشخاص من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة وترويج المخدرات والعنف وحجز لديهم 06 قطع من مخدر القنب الهندي “الزطلة” وآلة وزن وأدوات حديدية لخلع جميع أنواع الأبواب ومبلغ مالي قدره 500 دينار متأت من عائدات ترويج المخدرات وأسلحة بيضاء إضافة إلى مسروق متمثل في حقيبة تخص امرأة بداخلها بطاقة تعريفها الوطنية وسلسلة من المعدن الأبيض”.

بالتحري معهم اعترفوا أنهم ينشطون في مجال ترويج المخدرات.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا من أجل “مسك مواد مخدرة بنية الترويج” و “مسك وحيازة أسلحة بيضاء وذخيرة أسلحة نارية دون رخصة” و “مسك أشياء مجهولة المصدر