المنستير: تسجيل 131 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة و47 مخالفة خرق للبروتوكول الصحي

سجّلت الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها بولاية المنستير خلال الأسبوعين الماضيين ضمن تطبيق حظر الجولان والبروتوكول الصحي للتوقي من فيروس كورونا المستجد 131 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، و47 مخالفة تعلقت بخرق البروتوكول الصحي حسب تقييم اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة لنتائج حظر الجولان ومدى الإلتزام بالإجراءات المتعلقة بالتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك خلال جلسة استثنائية لها عقدتها مساء اليوم بمقر ولاية المنستير.

وسجلت الوحدات الأمنية كذلك خلال الأسبوعين المنصرمين 73 مخالفة في عدم احترام التباعد الجسدي وتحرير 49 محضرا جبائيا و24 محضرا عدليا مع توجيه 262 من التنابيه والاحتفاظ بخمسة أشخاص حسب ما ذكره

الملحق الإعلامي بولاية المنستير سامي طرشون.

وسجلت الجهة خلال الفترة 1-14 أكتوبر الجاري سحب أكثر من 65 بطاقة مهنية لسائقي سيارات الأجرة “لواج” أو سائقي نقل جماعي أو سائقي حافلات سياحية أو النقل المنتظم لعدم ارتدائهم الكمامة.

وكان والي المنستير أصدر خلال ذات الفترة 1-14 أكتوبر 2020 في إطار متابعة تطبيق قرارات اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المتعلقة بإجراءات التوقي من انتشار فيروس كورنا المستجد وفرض حظر الجولان 35 قرار غلق لمحلات مفتوحة للعموم من بينها 17 قرار غلق مقاه ومطاعم و11 قرار غلق لمحلات تجارية وهي قرارات تتعلق بعدم احترام البروتوكولات الصحية واستعمال الشيشية (النرجيلة) وألعاب الورق وعدم احترام التباعد الجسدي. وشملت قرارات الغلق 7 قرارات بسبب فتح محلات مفتوحة للعموم في خرق لحظر الجولان، وتحرير محاضر عدلية ضدّ أكثر من 85 شخصا خرقوا قانون الطوارئ لتنقلهم بدون ترخيص أو أنّهم ليسوا من ذوي الأعمال الليلية أو بدون حالة طارئة.