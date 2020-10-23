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منوبة: لاول مرة حالات الشفاء تفوق عدد حاملي الاصابة بفيروس “كورونا”

2020/10/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

اكدت المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور صبيحة اليوم الجمعة ان عدد حالات الشفاء فاق اليوم الجمعة ولاول مرة منذ جوان المنقضي، حصيلة الحالات النشطة ببلوغ 392 حالة شفاء مقابل 373 حالة حاملة للفيروس.

واضافت ان الجهة سجلت اليوم ،33 حالة شفاء جديدة وحالتي اصابة فقط بمنوبة ووادي الليل ، وأنّه باحتساب الحالتين الجديدتين المسجّلة اليوم يرتفع إجمالي عدد حاملي الفيروس بالجهة إلى 373 حالة منها 371 محل ايواء ذاتي وحالتين بالمستشفى.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس، حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (111 حالة)، وطبربة (90 حالة) ووادي اللّيل (61 حالة)، والمرناقية (30 حالة) والجديدة (32 حالة) ودوار هيشر (28 حالة)، والبطان (12 حالة) وبرج العامري (09 حالات).

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 812 اصابة، من بينها 47 حالة وفاة و392 حالة شفاء.

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