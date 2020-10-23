قفصة: إرتفاع حصيلة الوفيّات جرّاء الاصابة بفيروس “كورونا” إلى 13 وفاة

ارتفع بولاية بقفصة، عدد الوفيات جرّاء الإصابة بفيروس “كورونا” إلى 13 وفاة، بعد أن فارق رجل من معتمدية قفصة الجنوبية مصاب بالفيروس، الحياة في قسم “كوفيد -19” بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان، حسب ما ذكره المدير الجهوي للصحّة، سالم ناصري.

وبوفاة هذه الرجل الذي يبلغ من العمر 69 عاما، تكون جهة قفصة قد سجّلت منذ بدء إنتشار هذا الفيروس في تونس في شهر مارس الماضي، 13 وفاة لأشخاص أُصيبوا بعدوى وباء “كورونا”، أقام أغلبهم بالقسم المخصّص لإيواء وعلاج مرضى هذا الفيروس بالمستشفى الجهوي بقفصة.

وتعدّ وفاة هذا الرجل، الوفاة الرابعة بسبب “كورونا” خلال 48 ساعة بعد أن أعلنت الادارة الجهوي للصحة يومي الاربعاء والخميس عن وفاة 3 أشخاص من معتمديات الرديف سيدي عيش وأم العرائس بعد إصابتهم بهذا الوباء.

وتتوزّع الوفيّات جرّاء الاصابة بفيروس “كورونا” بولاية قفصة، على معتمدية قفصة الجنوبية بـ 6 وفيّات، والقصر والرديف بحالتي وفاة (02) بكلّ منهما، وايضا على سيدي عيش المتلوي وأم العرائس بمعدّل وفاة واحدة بكل معتمدية.

من جهة أخرى وحسب آخر تحيين حول الوضع الوبائي كشفت عنه الادارة الجهوية للصحة، أمس الخميس، فإن مجموع الاصابات الحاملة لفيروس “كورونا” بولاية قفصة، هي حاليا في حدود 284 حالة، منها 11 مصابا يقيمون في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بمدينة قفصة، بينما يقيم بقيّة المصابين إمّا بمنازلهم أو بمركزي الحجر الصحّي بكلّ من المنستير والمهدي.

وتتوزّع هذه الاصابات بالخصوص، على معتمديات قفصة الجنوبية بأكبر حصيلة وهي 173 إصابة وأيضا على معتمديتي القطار بـ34 إصابة، والقصر 29 إصابة، فيما تتوزّع بقية الاصابات على معتمديات الرديف وام العرائس وقفصة الشمالية والمتلوي وزانوش والمظيلة.

وبلغت حصيلة الاصابات المسجلة بالجهة منذ بدء إنتشار هذا الوباء ببلادنا في أوائل شهر مارس الماضي، 556 مصابا توفّي من بينهم 13 وتعافى 262.

وكشف نفس هذا التحيين، أن نسبة الاصابات التي طالت الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 25 و45 سنة هي في حدود 42 بالمائة .