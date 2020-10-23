قبلي: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية قبلي، 15 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من بين نتائج 32 عيّنة تم رفعها يوم 20 أكتوبر الجاري للمخبر المرجعي للتحاليل الجرثومية بصفاقس، إضافة الى النتائج الواردة من بعض مخابر التحاليل الخاصة، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة للمصابين بالفيروس إلى 50 حالة، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، ان الحالات الجديدة المسجلة تشمل 5 اصابات مؤكدة بقبلي المدينة، و4 اصابات بسوق الاحد، ومثلها بدوز، اضافة الى اصابتين بقبلي الشمالية ، مشيرا الى ايواء 13 حالة بالمستشفى الجهوي بقبلي بين القسم المخصص لمرضى الكوفيد وقسم الانعاش.

وأكد الحداد، ان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” المستجد منذ اكتشاف اول حالة بالجهة الى اليوم، ارتفع الى 378 حالة، منها 267 اصابة تم تسجيلها منذ فتح الحدود. كما ارتفع العدد الجملي للمتعافين الى حد الان الى 324 حالة، مقابل تسجيل 4 حالات وفاة لاشخاص مسنين يعانون من امراض مزمنة بكل من القلعة من معتمدية دوز الشمالية، وبمدينة دوز، وبمنطقة تنبيب من معتمدية قبلي الشمالية، ومنطقة بشلي من معتمدية قبلي الجنوبية.

وفي تقسيم للحالات المسجلة بعد إعادة فتح الحدود موفى جوان الفارط، اشار الى ان معتمدية قبلي الشمالية سجلت الى حد الان، اعلى عدد من الاصابات بـ141 حالة منها 126 حالة شفاء و14 حالة لا تزال حاملة للفيروس وحالة وفاة وحيدة، تليها معتمدية قبلي الجنوبية بـ51 حالة، منها 40 حالة شفاء و10 حالات لا تزال نشطة وحالة وفاة وحيدة، ثم معتمدية دوز الشمالية بـ33 حالة اصابة مؤكدة منها 16 حالة شفاء ومثلها لا تزال حاملة للفيروس، مع تسجيل حالة وفاة وحيدة.

وسجلت معتمدية دوز الجنوبية 29 اصابة مؤكدة، منها 24 حالة شفاء الى اليوم، و5 حالات لا تزال نشطة، تليها معتمدية سوق الاحد بـ 12 اصابة مؤكدة من بينها 7 حالات شفاء، وأخيرا معتمدية رجيم معتوق بحالة اصابة وحيدة وقد شفيت، في حين لم تسجل معتمدية الفوار اية اصابة.