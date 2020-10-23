المنستير: “النفاذ إلى المعلومة” محور دورة تكوينية نظمتها جامعة المنستير لفائدة 35 من الإداريين

اختتمت اليوم الجمعة دورة تكوينية حول “النفاذ إلى المعلومة” نظمتها جامعة المنستير على امتداد ثلاثة أيام بكلية العلوم بالجهة لفائدة 35 من الإداريين من جامعة المنستير، وفق ما أفاد به كاتب عام المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين ومكوّن هذه الدورة كريم السايب.

وتكتسي هذه الدورة التكوينية، وفق ذات المصدر، أهمية كبرى بالنسبة إلى تكوين المشاركين وإكسابهم ثقافة النفاذ إلى المعلومة التي ستطور من أدائهم في العمل وكذلك في حياتهم الخاصة للتواصل مع الإدارات بالطريقة المثلي التي ضبطها المشرع

ويكون النفاذ إلى المعلومة تلقائيا من الإدارة أو بطلب من المعني بالأمر وفق القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة والذي يتطرق إلى أوجه الطعن في القرار الإداري وآجاله في حال رفض السماح بالنفاذ إلى المعلومة

وتطرق اليوم الأخير من هذه الدورة التكوينية إلى إجراءات النفاذ إلى المعلومة، وتمحور التكوين في اليومين السابقين حول تبسيط المفاهيم الواردة في قانون النفاذ إلى المعلومة، واستعراض التشريعات المقارنة والتشريع التونسي قبل صدور قانون النفاذ إلى المعلومة مع التعريف بتركيبة وصلاحيات وسير عمل هيئة النفاذ إلى المعلومة