المهدية – كوفيد 19: تسجيل 30 إصابة جديدة وشفاء 15 مصابا

عاد عدد الإصابات اليومية بفيروس “كورونا” المستجد بولاية المهدية ليرتفع، اليوم الجمعة، بعد تسجيل 30 إصابة جديدة من بينها إصابتان لعوني صحة يعملان بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر ومجمع الصحة الأساسية، وفق تأكيد الإدارة الجهوية للصحة.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 12 بمعتمدية المهدية، ومثلها بالجم، وإصابتين بمعتمدية قصور الساف، وإصابة واحدة بكل من معتمديات سيدي علوان، وشربان، والسواسي، والشابة.

في المقابل، تماثل للشفاء 15 مصابا بالفيروس توزعوا إلى 5 بالمهدية، و4 بالشابة، و3 بسيدي علوان، و1 بالسواسي و1 بالجم و1 بقصور الساف.

هذا وقد بلغ العدد الجملي للإصابات، منذ بداية الجائحة، 667 إصابة منها 19 حالة وفاة و419 شفاء و229 حالة نشطة، وناهز عدد المصابين المقيمين بمستشفى الطاهر صفر 29، من بينهم 12 بقسم الإنعاش و17 بوحدة كوفيد+.