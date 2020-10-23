زغوان- كوفيد19: تسجيل 9 إصابات جديدة وارتفاع اجمالي الاصابات إلى 429 حالة

أفاد المدير الجهوي للصحة بزغوان، سهيل بالي، في تصريح ل”وات”، بأن ولاية زغوان سجلت، اليوم الجمعة، 9 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” 3 منها بالفحص و2 ببئر مشارقة و4 بزغوان.

وأوضح، أنه باحتساب الاصابات الجديدة يرتفع إجمالي عدد الاصابات إلى 429 حالة مع تسجيل 23 حالة وفاة منذ فتح الحدود يوم 27 جوان 2020 مقابل 3 إصابات فقط قبل هذا التاريخ .

وفي رصد لتطبيق مقتضيات البروتوكول الصحي العام بالجهة، عاينت “وات” عدم التزام العديد من المواطنين بهذه الاجراءات خاصة المتعلقة بالتباعد الجسدي أو بارتداء الكمامات واستخفاف العديد منهم بخطورة الوباء وسرعة انتشاره في الايام الأخيرة ، وقد اتضح ذلك من خلال الطوابير الطويلة أمام مقرات البريد والبنوك بالمدن خاصة وذلك دون تدخل الهياكل المعنية لفرض احترام الاجراءات المذكورة رغم التعليمات الصادرة في هذا الاتجاه عن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في جلستها الدورية يوم أمس الخميس 22 أكتوبر الجاري .