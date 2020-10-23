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فيديو لطفل بصدد تشريح أرنب في إحدى رياض الاطفال بنابل: فتح تحقيق..وهذه التفاصيل.. الأطفال

2020/10/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد فتحي الانقليز المندوب الجهوي لشؤون المرأة والاسرة بنابل أنه وعلى إثر نشر إحدى رياض الأطفال صور لطفل لم يتجاوز الخمسة سنوات وهو بصدد تشريح أرنب، تم فتح بحث في الغرض وارسال متفقد الطفولة فورا للروضة المعنية للقيام بالأبحاث القانونية في الغرض وإتخاذ جميع الإجراءات المعمول بها في مجال حماية الطفولة.

هذا واشار الانقليز في تصريح لاذاعة شمس اف ام أن الحادثة وإجراء مثل هذه العملية خطر وتعتبر سابقة من نوعها لما لها من تأثير على نفسية الأطفال وما تخلفه من اثار سلبية، نظرا لأن الأطفال غير مؤهلين علميا ونفسيا للقيام بعمليات جراحية على الحيوانات.

واعتبر الانقليز أن هذا العمل هو اجتهاد مفرط فيه وسيقع السماع إلى الممثل القانوني للروضة يوم الإثنين المقبل وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية في الغرض.

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