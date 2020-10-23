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بن عروس: تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

2020/10/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفاد رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس، محمد بن خليفة، في تصريح ل”وات” أن اللجنة سجلت خلال اجتماعها اليوم الجمعة 44 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ليصبح مجموع الإصابات منذ بداية الجائحة 2623 .

وأضاف بن خليفة انه تم إجراء 114 تحليلا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للتحاليل المجراة منذ بداية الجائحة الى 11142 تحليلا، علما وانه تم تسجيل 79 حالة تعاف جديدة ليصبح مجموع المتعافين 2158 .

وتتوزع الحالات النشيطة في ولاية بن عروس والبالغ عددها 416 على 31 حالة إصابة ببلدية بن عروس، و77 بالمروج، و41 بالمدينة الجديدة، و71 برادس، و 24 بمقرين، و16 بالزهراء، و9 ببومهل البساتين، و 26 بحمام الأنف، و26 بحمام الشط، و43 بالمحمدية، و31 بفوشانة، و21 بمرناق .

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