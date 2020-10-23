طرفا النزاع الليبي يوقعان اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد

عاجل: 44 حالة وفاة و1322 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة..

إلقاء القبض على شخص من أجل سرقة هاتف جوّال باستعمال الحيلة

منع التونسيين من دخول دول الاتحاد الأوروبي : سفارة ألمانيا بتونس توضح..

القصرين: إيقاف 5 اشخاص بسبيطلة يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي

2020/10/23 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكنت دورية تابعة لمركز الأمن الوطني بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، اليوم الجمعة، من إيقاف 5 اشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي، وفق مصدر أمني بالجهة.

وبين ذات المصدر في تصريح ل”وات”، أن الموقوفين المذكورين قاموا برصد دوريات امنية بالمنطقة، ومجدوا العملية الإرهابية، التي جدت الشهر المنقضي في مفترق اكودة القنطاوي بولاية سوسة وأدت الى استشهاد الوكيل سامي مرابط وإصابة زميله رامي الإمام.

وذكر، في سياق متصل، أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالعناصر الخمسة، وبا?حالة ملفهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتحويلهم إلى الفرقة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب لمزيد التحري في شأنهم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn