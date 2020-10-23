القصرين: إيقاف 5 اشخاص بسبيطلة يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي

تمكنت دورية تابعة لمركز الأمن الوطني بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، اليوم الجمعة، من إيقاف 5 اشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي، وفق مصدر أمني بالجهة.

وبين ذات المصدر في تصريح ل”وات”، أن الموقوفين المذكورين قاموا برصد دوريات امنية بالمنطقة، ومجدوا العملية الإرهابية، التي جدت الشهر المنقضي في مفترق اكودة القنطاوي بولاية سوسة وأدت الى استشهاد الوكيل سامي مرابط وإصابة زميله رامي الإمام.

وذكر، في سياق متصل، أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالعناصر الخمسة، وبا?حالة ملفهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتحويلهم إلى الفرقة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب لمزيد التحري في شأنهم.