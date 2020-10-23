قفصة: رصد 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفعت مساء الجمعة بقفصة حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ ب 17 إصابة جديدة، أعلن عنها المدير الجهوي للصحّة، سالم ناصري، لترتفع بذلك حصيلة الحالات التي لازالت حاملة للفيروس بالجهة إلى 301 حالة.

وقال سالم ناصري لوكالة تونس إفريقيا للانباء، إن نتائج تحاليل أُجريت خلال ال24 ساعة الأخيرة على 66 عيّنة لأشخاص اشتبه بإصابتهم بعدوى كورونا، أثبتت إصابة 17 شخصا بعدد من معتمديات الولاية بهذا الفيروس.

من جهة أخرى، وحسب آخر تحيين حول الوضع الوبائي كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة أمس الخميس، فإن مجموع الاصابات الحاملة لفيروس كورونا بولاية قفصة، هي حاليا في حدود 301 حالة، منها 11 مصابا يقيمون في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بمدينة قفصة، بينما يقيم بقيّة المصابين إمّا بمنازلهم أو بمركزي الحجر الصحّي بكلّ من المنستير والمهدية.

وتتوزّع هذه الإصابات، ودون إحتساب الإصابات المعلن عنها مساء اليوم الجمعة، على معتمديات قفصة الجنوبية بأكبر حصيلة وهي 173 إصابة، وأيضا على معتمديتي القطار بـ34 إصابة، والقصر ب29 إصابة، فيما تتوزّع بقية الاصابات على معتمديات الرديف وأم العرائس وقفصة الشمالية والمتلوي وزانوش والمظيلة.

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة بالجهة منذ بدء إنتشار هذا الوباء بتونس في أوائل شهر مارس الماضي، 573 مصابا، توفّي من بينهم 13 وتعافى 262.

وكشف نفس هذا التحيين كذلك عن أن نسبة الإصابات التي طالت الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 25 و45 سنة، هي في حدود 42 بالمائة.