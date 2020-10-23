المنستير: توزيع قرابة 20 مليون دينار في شكل منح لتخفيف تأثيرات جائحة كورونا على العائلات محدودة الدخل وعمّال المؤسسات المتضررة

وزعت الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير جملة اعتمادات بلغ مجموعها 19 مليونا و908 آلاف دينار، للحد من تأثيرات جائحة كورنا خلال موجتها الأولى، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، صالج الزياني.

وأوضح خلال جلسة عمل اللّجنة القطاعية القارة للشؤون الاجتماعية والصحة، التي عقدت اليوم الجمعة بمقر ولاية المنستير، أنّ الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية وزعت في مناسبتين خلال شهري أفريل وماي 2020 على عائلات بولاية المنستير منتفعة ببطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، 13 ألفا و817 منحة، بقيمة جملية بلغت 5 ملايين و526 ألف و800 دينار، أي أنّ قيمة المنحة الواحدة 200 دينار، قصد التخفيف من تأثيرات جائحة كورونا على هذه العائلات.

كما وزعت 11 ألفا و427 منحة مالية استثنائية أخرى بقيمة 200 دينار للمنحة الواحدة، أي أنّ القيمة الجملية بلغت 2 مليون و285 ألف و400 دينار. وحظي 1088 مطلبا تقدمت بها مؤسسات متضررة من جائحة كورنا من مجموع 1320 مطلبا بموافقة مصالح قسم تفقدية الشغل والمصالحة لتمتيع عمّال تلك المؤسسات بمساعدات استثنائية حيث انتفع في هذا الإطار 60 ألفا و479 عاملا وعاملة بمساعدات بلغت قيمتها الجملية 12 مليونا و95 ألف و800 دينار، حسب الزياني.

وسجلت ولاية المنستير تطورا في عدد المنح المخصصة للعائلات المعوزة أو محدودة الدخل، حيث بلغ عددها 7355 عائلة سنة 2020، مقابل 6355 عائلة سنة 2016. وارتفع عدد المنتفعين ببطاقة علاج مجاني من 6928 شخصا سنة 2016 إلى 7928 شخصا سنة 2020 في حين بلغ مجموع المنتفعين بدفتر العلاج بالتعريفة المنخفضة 17 ألف منتفع حاليا.

وخصصت جلسة عمل اللّجنة القطاعية القارة للشؤون الاجتماعية والصحة لتقييم المخطط التنموي 2016-2020 وتشخيص الإشكاليات التي تعيق تطور القطاعات والتنمية بولاية المنستير ضمن الإعداد للمخطط الخماسي 2021-2025، وفق ما أفاد به “وات”، الملحق الإعلامي بولاية المنستير، سامي طرشون.