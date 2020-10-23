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توزر: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الى 396، بعد تسجيل 39 إصابة جديدة

2020/10/23 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولاية توزر إلى 396 حالة، بعد تسجيل 39 إصابة جديدة، كشفت عنها نتائج تحاليل 69 عينة من أصل 113 تم رفعها خلال اليومين الأخيرين، وردت، مساء الجمعة، على مصالح الإدارة الجهوية للصحة.

وتوزعت الإصابات المسجلة حسب المعتمديات إلى 17 في توزر و13 في نفطة و7 في دقاش وإصابة واحدة في كل من حامة الجريد وتمغزة.

وبلغ عدد العينات المرفوعة منذ بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا1607 عينات.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات ارتفع في معتمديات الولاية في الفترة الثانية من الجائحة، ليصل الى 253 في توزر المدينة و98 في نفطة و25 في دقاش و13 في حزوة و4 في حامة الجريد وإصابتين في تمغزة.

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