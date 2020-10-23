تطاوين : تسجيل وفاة امراة وعشر اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

ارتفع اليوم الجمعة عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الى 14 حالة بعد وفاة امرأة في السبعينات من عمرها في المستشفى الجهوي بتطاوين حيث يرقد مصابان آخران وتتوزع الوفيات الى 6 في تطاوين الشمالية و3 في تطاوين الجنوبية و3 في غمراسن وحالة في بني مهيرة واخرى في ذهيبة حسب ما افاد به مصدر من الادارة الجهوية للصحة مراسل (وات) في الجهة.

كما ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا حسب ذات المصدر اليوم الى 231 اصابة بعد تلقّي الادارة الجهوية للصحة نتائج عشرة تحاليل ايجابية تتوزع الى 5 في تطاوين الشمالية و3 في رمادة وحالة في تطاوين الجنوبية واخرى في ذهيبة ويخضع حاليا 30 حاملا للفيروس للحجر الصحي الذاتي في منازلهم.