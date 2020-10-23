الكاف-كورونا: تسجيل حالة وفاة وارتفاع عدد الإصابات إلى 1111 حالة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بالجهة، وعن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بالولاية، إلى حدود 1111 حالة مؤكدة.

وقال المدير الجهوي للصحة، طارق الراجحي، في تصريح لمراسل “وات”، إنه تم اليوم تسجيل الحالة عدد 24 للوفيات بالجهة و27 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك بعد إجراء 62 تحليلا مخبريا لعينات تم رفعها يوم 21 أكتوبر الجاري، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء، إلى 1111 حالة مؤكدة.

يذكر أنه تم التمديد في حظر التجول في مدينتي الكاف والدهماني إلى غاية السبت 31 أكتوبر الجاري من الساعة الثامنة والنصف مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا، وذلك في إطار السعي إلى الحد من انتشار الوباء في الجهة.