بن عروس : تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد وشفاء 69 مصابا

أعلنت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدي لانتشاره بولاية بن عروس عن تسجيلها اليوم السبت، لـ109 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة الى 2732 إصابة.

في المقابل، تم تسجيل 69 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منذ بداية الجائحة إلى 2227 حالة، وذلك وفق ما أفاد به (وات)، رئيس اللجنة، محمد بن خليفة.

وغادر مركز الحجر الصحي الاجباري ببرج السدريّة، 48 من بين المقيمين بعد أن اكدّت التحاليل خلّوهم تماما من الفيروس، ليبقى عدد الخاضعين للحجر الاجباري في حدود الـ120 مصابا.