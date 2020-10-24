عاجل: فرض حظر الجولان بهذه المعتمدية انطلاقا من اليوم ومنع التنقل خارج المنطقة دون موجب

قال رئيس اللّجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بسليانة، عبد الرزاق دخيل (والي الجهة)، صباح اليوم السبت، انه تقرر فرض حظر الجولان بمعتمدية برقو انطلاقا من اليوم ولمدة 15 يوما وذلك من الساعة التاسعة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، عقب اجتماع اللجنة المنعقد صباح اليوم بمقر الولاية، أنه تقرر أيضا منع التنقل خارج هذه المعتمدية دون موجب، بعد ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بالمنطقة وإعلانها ذات خطورة انتشار مرتفع، فضلا عن إلزامية ارتداء الكمامات بما في ذلك بالفضاءات المفتوحة.

وبخصوص المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم، أوضح دخيل، أنه تقرر الاقتصار على بيع المأكولات والمشروبات المعدة للاستهلاك خارج المحل، مع منع الاستهلاك على عين المكان وغلق الحمامات وتعليق صلاة الجمعة، مع التأكيد على القيام بحملات تنظيف وتعقيم بجميع الفضاءات والأماكن العامة وذلك بصفة دورية من قبل المصالح المعنية، وضمان انتظامية التزويد بالمنطقة بجميع المواد والمنتوجات الهامة والأساسية.

وشدد، على ضرورة التطبيق الحازم للبروتوكولات الصحية، وضمان استمرارية العمل بالمؤسسات التربوية والتكوينية والاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه، أفاد كاهية مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، حسن المناعي، بأن عدد الإصابات بفيروس “كورونا”، بلغ بولاية سليانة منذ بداية الجائحة إلى غاية صباح اليوم السبت، 348 إصابة مؤكدة، مشيرا الى أن عدد الحالات النشطة يبلغ في الوقت الحالي 194 حالة، وذلك بعد تعافي 144 شخصا، ووفاة 10 أشخاص.

وذكر، بأن عدد الإصابات المسجلة في صفوف أعوان الصحة بلغ الى حد الآن 63 إصابة، فيما سجلت 77 إصابة بمصنع “دراكسلماير” بالجهة.

وكشف المناعي، عن أن المناطق الأكثر تضررا من “كوفيد-19 “، هي سليانة الشمالية بـ107 إصابات، تليها سليانة الجنوبية بـ75 إصابة، فبرقو بـ38 إصابة، ثم قعفور بـ30 إصابة، لافتا إلى أن مصالح الإدارة الجهوية للصحة قامت أمس بحملات تحسيسة بالتعاون مع الوحدات الأمنية والسلطة المحلية لتوعية المواطنين بضرورة احترام وتطبيق البروتوكول الصحي.