بنزرت-متفرقّات : الاحتفاظ ب 6 اشخاص والابقاء على اثنين آخرين بحالة سراح في قضية سرقة 22 طنّا من السكّر المدعّم

تعهدت مصالح فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني ببنزرت بالبحث والتقصي المعمق في قضية خيانة أجير لمؤجّره ، وسرقة 22 طنّا من السكر المدعّم من قبل مجموعة أشخاص بلغ عددهم حتى اليوم 8 اشخاص ،وفق ما صرّح به لمراسل (وات) مصدر أمني مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته ان قضية الحال تعود إلى مساء أمس حين تمكنت مصالح الحرس الوطني ببنزرت والفريق الرقابي التابع للإدارة الجهوية للتجارة بنزرت، إثر عملية نوعية في الرقابة المشتركة ،من حجز 22 طنّ من السكر الخام بمستودع عشوائي يقع في معتمدية بنزرت الجنوبية ، وتمّ عقب استشارة النيابة العمومية، الاحتفاظ في مرحلة أولى ب5اشخاص تم ضبطهم بالمكان وإدراج شخص سادس رئيسي في القضية ، بحالة تفتيش سرعان ما تمكنت مصالح فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت من إلقاء القبض عليه ، بينما تم الإبقاء على شخصين آخرين (02)، بحالة سراح ،في انتظار ما ستكشفه بقية الأبحاث المتواصلة .

ومن جانبه ذكر المدير الجهوي للتجارة باسر بن خليفة لمراسل (وات) أن اعوان المراقبة الاقتصادية ببنزت تولوا نقل وتامين السكر المحجوز ،بالتوازي مع تحرير محضري حجز (02) وبحث من اجل الاخلال بتراتيب الدعم وخزن مادة مدعمة على غير الصيغ القانونية والتراتيب الجاري بها العمل بالإضافة إلى استعمال اساليب ملتوية قصد تحقيق فائدة ، دون اعتبار المحاضر العدلية والقضايا الجزائية المتعلقة بالسرقة وخيانة مؤتمن، وفق تصريحه.