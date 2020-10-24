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المنستير: حجز كمية من الملابس الرياضية المقلّدة مجهولة المصدر وشاحنة بقيمة جملية تفوق 95 ألف دينار

2020/10/24 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

حجز فجر اليوم أعوان فرقة الحرس الديواني على مستوى الطريق الرابطة بين بني حسان والغنادة بولاية المنستير شاحنة على متنها كمية من الملابس الرياضية
المقلّدة مجهولة المصدر تقدر قيمتها الجملية مع وسيلة النقل 95 ألفا و500 دينار ووقع تأمين هذا المحجوز بمخازن الحرس الديواني وفق ما أفاد مصدر مسؤول من فرقة التفتيشات للحرس الديواني بالمنستير.
وانطلقت عملية مطاردة لهذه الشاحنة بعد رفض سائقها الامتثال إلى إشارة دورية للحرس الديواني بالوقوف ثم فر سائق الشاحنة مع مرافقه غير أنّه توجه إثر ذلك في وقت لاحق اليوم إلى فرقة الحرس الديواني
لتسوية وضعيته القانونية.
وحرّر محضر عدلي بشأن سائق الشاحنة مع إبقائه بحالة سراح حسب ما أذنت النيابة العمومية وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية والعدلية الاثنين المقبل حسب ذات المصدر.

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