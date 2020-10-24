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توزر: تسجيل حالة وفاة خامسة و20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/24 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية توزر، اليوم السبت، خامس وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وهي الحالة الثانية في يوم واحد، لسيدة توفيت في منزلها بمدينة دقاش، وتبين بعد أخذ عينة لها للتحليل، أنها حاملة للفيروس، وفق ما أوضحه المدير الجهوي للصحة، نبيه ثابت.

كما رصدت المصالح الصحية في الجهة عشرين إصابة جديدة بفيروس كوفيد ـ19 من أصل 60 عينة وردت نتائجها مساء اليوم، ليرتقع بذلك عدد الإصابات منذ بداية سبتمبر الماضي إلى 416، وعدد الإصابات الجملي منذ بداية الجائحة إلى 430 حالة حاملة للفيروس.

وتوزعت الإصابات الجديدة على جميع معتمديات الولاية ب8 في توزر و5 في نفطة و4 في حزوة و3 إصابات بمعدل حالة واحدة في كل من تمغزة ودقاش وحامة الجريد.

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