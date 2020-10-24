القصرين/كورونا: ارتفاع حصيلة الوفيات بالجهة إلى 33 حالة بعد تسجيل 4 وفيات جديدة

ارتفع عدد حالات الوفيات بفيروس “كورونا” المستجد بولاية القصرين، مساء أمس الجمعة، إلى 33 حالة، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة بمعتمديات الزهور وسبيطلة وتالة، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة صادر عن الإدارة الجهوية للصحة.

وسجلت الجهة خلال ال24 ساعة الفارطة، 78 حالة إصابة جديدة بكل من معتمديات القصرين الشمالية (21 حالة) والزهور (حالة وحيدة) وسبيطلة (12 حالة) وسبيبة (7 حالات) وفوسانة (13 حالة) وفريانة (12) وحيدرة (5 حالات) وحاسي الفريد (حالة وحيدة) وماجل بلعباس (5 حالات) ووجدليان (حالة وحيدة)، ليرتفع إجمالي الإصابات بالجهة منذ بدء جائحة “كورونا” الى حدود مساء أمس الجمعة، إلى 681 حالة، منها 398 حالة نشيطة، و250 حالة شفاء.

وفي ظل الإرتفاع المتواصل لحالات الإصابة بفيروس “كورونا” بالجهة، بلغ المستشفى الجهوي بالقصرين طاقة إستيعابه القصوى، بسبب محدودية أسرة الإنعاش، مع تسجيل نقص كبير في مادة الأوكسجين وفي مستلزمات الوقاية الضرورية لأعوان الصحة، علما بأن خمسة أشخاص حاملين للفيروس يخضعون حاليا للتنفس الإصطناعي بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي، فيما تم إيواء 20 آخرين في غرف مجهزة بالأوكسجين مع 4 آخرين حاملين للفيروس بالمستشفيات المحلية بسبيطلة وفريانة وتالة، وفق ما ذكره سابقا ل”وات”، المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.