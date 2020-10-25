القصرين-كورونا :تسجيل حالتي وفاة و 53 اصابة جديدة جراء فيروس ” كورونا” .

سجلت ولاية القصرين ، اليوم الأحد حالتي وفاة جديدتين بسبب فيروس ” كورونا” المستجد واحدة بمعتمدية تالة لمسنة والاخرى بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بالقصرين لمسنة تخضع للتنفس الإصطناعي .

ووفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني تم تسجيل 53 حالة اصابة جديدة بالفيروس مساء امس الاحد بعد صدور نتائج تحاليل 118 عينة رفعت للمخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية الذي تم تركيزه منذ 4 ايام بالجهة .

و بين الشعباني في تصريح ل(وات) أن عدد الاصابات بفيروس كورونا 19 ،إرتفع بالجهة منذ بدء الجائحة الى حدود مساء أمس السبت الى 734 حالة إصابة بالفيروس كما إرتفع عدد الوفيات الى 36 حالة وفاة علما أنه تم مساء أمس تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن أصيل معتمدية فوسانة حامل للفيروس .

يذكر أن طاقة إستيعاب المستشفى الجهوي بالقصرين بلغت حاليا أقصاها بسبب محدودية أسرة الإنعاش والنقص الكبير المسجل في مادة الأكسجين وفي مستلزمات الوقاية الضرورية لأعوان الصحة في ظل الإرتفاع المتواصل لحالات الإصابة بفيروس ” كورونا “.