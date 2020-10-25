عاجل: التمديد في حظر التجول على الأشخاص والعربات بكامل معتمديات هذه الولاية لمدة 10 أيام اضافية

قررت والية سوسة رجاء الطرابلسي مساء اليوم الاحد، في نطاق السعي إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، التمديد في حظر التجول على الأشخاص والعربات بكامل معتمديات الولاية لمدة 10 أيام أخرى من الساعة العاشرة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا وذلك بداية من يوم غد الاثنين 26 أكتوبر الى غاية يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020

وتم اتخاذ هذا القرار وفق بلاغ صادر عن ولاية سوسة مساء اليوم الاحد بالتنسيق مع السلطات المركزية وعملا بالتوصيات المنبثقة عن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة يوم 23 أكتوبر الجاري.

وكانت والية سوسة قررت منع جولان الأشخاص والعربات بكافة معتمديات الولاية من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا، وذلك لمدة 15 يوما بداية من مساء يوم الخميس 1 أكتوبر 2020 وذلك قبل التمديد في مدة حظر الجولان بعشرة أيام يوم 15 أكتوبر الجاري

واستثنت والية سوسة من حظر التجول وفق ذات البلاغ القطاعات الحيوية والحساسة والحالات الاستثنائية على غرار القطاع الصحي وخدمات البريد وأسواق الجملة والفلاحين والعملة الفلاحيين والشركات والمؤسسات الاقتصادية والمنشات العمومية والخاصة للقطاعات الحيوية وذلك الى جانب المؤسسات الإعلامية والصحفية