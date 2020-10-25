قفصة: تسجيل حالتي وفاة جديدتين بقفصة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الوفايات جرّاء الإصابة بفيروس “كورونا” بولاية بقفصة اليوم الاحد إلى 16 وفاة، بعد أن فارق الحياة مصابان بالفيروس من معتمديتي قفصة الشمالية والقطار، يقيمان في قسم “كوفيد -19” بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان، حسب ما ذكره المدير الجهوي للصحّة، سالم ناصري.

وبوفاة المصابين الاثنين /رجل ومرأة/ تكون جهة قفصة قد سجّلت منذ بدء إنتشار هذا الفيروس في تونس في شهر مارس الماضي، 16 وفاة لأشخاص أُصيبوا بعدوى وباء “كورونا”، أقام أغلبهم بالقسم المخصّص لإيواء وعلاج مرضى هذا الفيروس بالمستشفى الجهوي بقفصة.

وتتوزّع الوفايات جرّاء الاصابة بفيروس “كورونا” بولاية قفصة، على معتمدية قفصة الجنوبية بـ 6 وفايات، والقصر والرديف بحالتي وفاة (02) بكلّ واحدة منهما ، وايضا على المظيلة والقطار وقفصة الشمالية سيدي عيش المتلوي وأم العرائس بمعدّل وفاة واحدة بكل معتمدية.

من جهة أخرى وحسب آخر تحيين حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا كشفت عنه الادارة الجهوية للصحة اليوم الاحد فإن مجموع الاصابات الحاملة لفيروس كورونا بولاية قفصة، يبلغ حاليا 267 حالة، منها 7 مصابين يقيمون في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بمدينة قفصة، بينما يقيم بقيّة المصابين إمّا بمنازلهم أو بمركزي الحجر الصحّي بكلّ من المنستير والمهدية.

وبلغت حصيلة الاصابات المسجلة بالجهة منذ بدء إنتشار هذا الوباء بالبلاد في أوائل شهر مارس الماضي، 599 مصابا توفّي منهم 16 وتعافى 307 اخرين.