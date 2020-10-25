ولاية نابل تسجل الأحد 3 وفيات بفيروس كورونا و112 إصابة محلية جديدة

سجلت ولاية نابل اليوم الاحد 3 وفيات جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي لحالات الوفاة بالجهة الى 66 حالة منذ بداية الجائحة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالادراة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح لمراسلة (وات).

وأوضح المصدر ذاته، أن حالة الوفاة الاولى تعود لامرأة تبلغ من العمر 63 سنة أصيلة معتمدية نابل وتعاني من امراض مزمنة وتوفيت بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري اين كانت تقيم منذ يوم 8 اكتوبر الجاري في حين تعود حالة الوفاة الثانية لمراة في العقد الثامن من عمرها أصيلة معتمدية نابل وقد ثبتت إصابتها بالفيروس منذ 9 أيام وتوفيت كذلك بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل

وبين أن حالة الوفاة الثالثة تعود لامرأة اصيلة معتمدية دار شعبان الفهري تبلغ من العمر 74 سنة وقد كانت تقيم بإحدى المصحات خاصة بنابل منذ 15 أكتوبر الجاري تاريخ ثبوت إصابتها بفيروس كورونا وقد توفيت بعد ظهر اليوم على إثر تعكر حالتها الصحية.

وفي سياق متصل، أشار السليمي إلى أنه تم اليوم الاحد تسجيل 112 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة إلى 3030 حالة من بينهم 1294 حالة لاتزال حاملة للفيروس.

واضاف أن عدد المصابين الذين تم رفع العزل الصحي عنهم بلغ 1671 حالة من بينهم 88 حالة تماثلوا للشفاء خلال الاربع والعشرين ساعة الاخيرة.