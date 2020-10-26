مدنين: حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” لأجنبي فرنسي الجنسية مقيم بجزيرة جربة

سجّلت ولاية مدنين، ليلة أمس الأحد، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” لاجنبي فرنسي الجنسية يقيم بجزيرة جربة ويبلغ من العمر 74 سنة، ثبتت إصابته محليا بالفيروس منذ يومين، حيث توفي بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة حومة السوق، لترتفع حالات الوفاة منذ ظهور الفيروس الى 18 حالة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

ولم تتلق الادارة الجهوية للصحة، اليوم الاثنين، اية نتيجة للعينات التي تم رفعها، باعتبار وان يوم الاحد يوم عطلة لمختلف المخابر، في انتظار تلقي نتائج تحاليل العينات مساء هذا اليوم، منها نحو 30 عينة تم اخذها بالمستشفيات.

ويشار الى أن عدد المقيمين من مصابي “كورونا” بالمستشفيات، يبلغ 10 مصابين، حالة فقط بقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي بمدنين، في حين يقيم 70 مصابا بمركز الحجر الصحي الاجباري للحالات الموجبة بجزيرة جربة.