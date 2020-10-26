نبيل القروي يشكر قيس سعيد على اختيار المشيشي رئيسا للحكومة..

قال رئيس قلب تونس نبيل القروي أن رئيس الحكومة هشام المشيشي “رجل وطني وله فكرة” متقدّما بالشكر إلى رئيس الجمهورية على إخياره له.

وفي مقابل ذلك اعتبر القروي أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد شخصية رافضة للحوار مع كلّ الأطراف حسب قوله.

وأضاف القروي في حوار على التليفزيون العربي امس الأحد أنّ سعيد لديه فكرة مسبقة على الأحزاب السياسية ولم يعي بعد أنّ تونس لها نظام برلماني وعليه التحاور مع رؤساء الأحزاب عوض الرفض المتواصل وتجاهل مراسلات الأحزاب.

وفي نفس السياق، قال القروي ان رئيس الجمهورية خاض الانتخابات الرئاسية كنوع من المغامرة خاصة أنه لا يملك حزاما سياسيا يدعمه ولا برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي ولم ينافس منافسة عادلة بوجود رئيس حزب قلب تونس في السجن آنذاك وفق تصريحه.