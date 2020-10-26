تهريب جثمان مسن يشتبه في إصابته بالكورونا من المستشفى المحلي بطبربة بمنوبة

عاجل: التمديد في حظر الجولان بهذه الولاية..

ستّ وفيات و30 إصابة بفيروس كورونا بولاية جندوبة

بنزرت-متفرقّات : الاحتفاظ ب 6 اشخاص والابقاء على اثنين آخرين بحالة سراح في قضية سرقة 22 طنّا من السكّر المدعّم

نبيل القروي يشكر قيس سعيد على اختيار المشيشي رئيسا للحكومة..

2020/10/26 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قال رئيس قلب تونس نبيل القروي أن رئيس الحكومة هشام المشيشي “رجل وطني وله فكرة” متقدّما بالشكر إلى رئيس الجمهورية على إخياره له.
وفي مقابل ذلك اعتبر القروي أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد شخصية رافضة للحوار مع كلّ الأطراف حسب قوله.

وأضاف القروي في حوار على التليفزيون العربي امس الأحد أنّ سعيد لديه فكرة مسبقة على الأحزاب السياسية ولم يعي بعد أنّ تونس لها نظام برلماني وعليه التحاور مع رؤساء الأحزاب عوض الرفض المتواصل وتجاهل مراسلات الأحزاب.

وفي نفس السياق، قال القروي ان رئيس الجمهورية خاض الانتخابات الرئاسية كنوع من المغامرة خاصة أنه لا يملك حزاما سياسيا يدعمه ولا برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي ولم ينافس منافسة عادلة بوجود رئيس حزب قلب تونس في السجن آنذاك وفق تصريحه.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn