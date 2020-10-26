​​​​​​​ابتداء من اليوم: برامج دراسية مخففة على ذمة المدرسين..وهذه التفاصيل..

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

مختص في طب الأعصاب : فقدان حاستي الشم و التذوق لدى المصابين بفيروس “كورونا” عادة ما تدل على أن اصابتهم خفيفة

عاجل: التمديد في حظر التجول على الأشخاص والعربات بكامل معتمديات هذه الولاية لمدة 10 أيام اضافية

توزر: احتجاج عدد من عملة الحضائر من غير المشمولين بقرار الترسيم

2020/10/26 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

نفّذ، صباح اليوم الاثنين بتوزر، عدد من عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة وغير المشمولين بالقرار الحكومي القاضي بترسيم وتسوية وضعية عمال الحضائر، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للمطالبة بتفعيل اتفاق 18 ديسمبر 2018 القاضي بترسيم جميع هذه الفئة.

وبيّن “عبد الباسط كيدودي” أحد العمال المحتجين، لـ(وات)، أن اتفاق الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل أقصى عددا هاما من عمال الحضائر نسبة منهم يعملون منذ 2011، فيما باشر عدد آخر العمل قبل هذا التاريخ، مطالبا من الحكومة، بتقديم توضيح حول هذا الاجراء خصوصا وأنها قامت في السنوات الماضية بترسيم مجموعة من الأشخاص ممن تجاوزا الـ50 سنة ومن المتمتعين بالعفو التشريعي العام وعمال الآلية 16.

وأضاف، أن مقترح تمتيعهم بمبلغ 20 ألف دينار لن يكون حلا مناسبا يكفل لهم ولأسرهم الحياة الكريمة باعتبار وأنه مبلغ زهيد، معتبرا أن هذا المبلغ غير مضمون لمنحه للعمال، حسب تقديره.

وحمل المحتجون، مسؤولية وضعيتهم لرئيس الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرين أن “الاتفاق الأخير هو التفاف حول اتفاقية سنة 2018 “، حسب وصفهم، مهددين بالتصعيد وباتخاذ جميع الاشكال الاحتجاجية نظرا لظروفهم الاجتماعية والمادية الهشة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn