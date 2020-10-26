سوسة: القبض على 12 شخص مورطين في قضايا مختلفة

تمكنت يوم 25 أكتوبر 2020 وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية، من القبض على 10 أشخاص محل تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطهم في قضايا “السرقة” و”الإضرار بملك الغير” و”اهمال عيال” و”استهلاك مادة مخدرة” و”ترويج المخرات” و”خيانة مؤتمن” و”العنف”.

باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

كما تمكنت الوحدات المذكورة من ضبط شخصين (36 و37 سنة) متن شاحنة نقل خفيف كانت محملة بـ13720 علبة جعة و192 قارورة خمر بقيمة مالية قدرت بحوالي 30 ألف دينار.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل “الاتجار بالمشروبات الكحولية” واتخاذ ما يتعين في شأنهما.