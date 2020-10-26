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وزارة التربية تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في الوسط المدرسي يوم 23 اكتوبر

2020/10/26 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت وزارة التربية، يوم الخميس، 49 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد بالمؤسسات التربوية ليبلغ عدد الاصابات في الوسط المدرسي منذ مطلع السنة الدراسية وإلى غاية يوم 23 أكتوبر الجاري، 1582 إصابة، و4010 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية، مساء يوم الاثنين.

وأشارت الوزارة في بلاغها الدوري حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي، أن الإصابات شملت 763 مؤسسة تربوية، بنسبة قدرت بـ 0.063 بالمائة، وطالت الإصابات 662 تلميذ و731 مدرس و146 من إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيمين والمرشدين التطبيقيين. أما الاصابات في صفوف العملة بهذه المؤسسات، فبلغت 43 إصابة.

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