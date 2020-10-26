سليانة: السماح للمقاهي والمطاعم باستغلال 30 بالمائة من طاقة الاستيعاب داخل الفضاءات المغلقة و50 بالمائة بالفضاءات المفتوحة

قرّرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوراث وتنظيم النجدة ومجابتها المنعقدة، مساء الإثنين بمقر ولاية سليانة، السماح للمقاهي والمطاعم وقاعات الشاي باستغلال 30 بالمائة من طاقة الاستيعاب داخل الفضاءات المغلقة، و50 بالمائة من طاقة الإستيعاب بالفضاءات المفتوحة بداية من يوم غد الثلاثاء، وفق ماصرح به رئيس اللجنة، والي سليانة، عبد الرزاق دخيل.

وأوضح دخيل في تصريح ل”وات”، أنه سيتم مواصلة منع استعمال “الشيشة” (النرجيلة) ولعب الورق، مشددا على ضرورة احترام البروتوكول الصحي المتعلق بالتوقي من عدوى فيروس كورونا المستجد، واتخاذ قرار الغلق الفوري ضدّ كل من لا يحترم الإجراءات المتفق عليها.

وأكد والي سليانة بالمناسبة ضرورة مواصلة الحملات التحسيسة والرقابية يوميا، لمتابعة مدى الالتزام بالبروتوكول الصحي.

على صعيد متصل، قامت مختلف وحدات الحرس الوطني التابعة لاقليم الحرس الوطني بسليانة بتحرير 84 مخالفة صحية، وذلك خلال حملات أمنية واسعة بالجهة طيلة عطلة نهاية الأسبوع.

وبين مصدر مسؤول من الحرس الوطني مساء الإثنين ل”وات”، أن المخالفات تعلقت بعدم ارتداء الكمامة، خاصة بالفضاءات المفتوحة ولدى مستعملي النقل العمومي غير المنتظم، مشددا على أن هذه الحملات تأتي في إطار الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي، بعد ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بالجهة.

يذكر أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة كانت قد شددت خلال جلسات متتالية في الأسبوع المنقضي على تكثيف الحملات الأمنية و التطبيق الحازم للبروتوكولات الصحية.