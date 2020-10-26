زغوان : تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورنا وارتفاع عدد الاصابات بالجهة إلى 483 حالة

شهدت ولاية زغوان اليوم الاثنين تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورنا منها 12 في معتمدية الزريبة و6 بكل من زغوان والفحص و3 إصابات في الناظوروفق ما ذكره سهيل بالي المدير الجهوي للصحة بزغوان في تصريح لـ( وات).

وأوضح أن 3 أعوان صحة وعون أمن هم ضمن المصابين الجدد، مشيرا إلى أن عدد الاصابات بالفيروس بالجهة ارتفع إلى 483 حالة منذ فتح الحدود منها 25 حالة وفاة و256 حالة نشيطة إلى حدود اليوم

وأفاد بالي أن مصالح الصحة بالجهة سجلت في اليومين الأخيرين بعض التجاوب الايجابي من المواطنين في التعامل مع إجراءات البروتوكول الصحي العام من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وهو ما سيساهم في الحد من انتشار عدوى الفيروس والتقليص من الاصابة به حسب تقديره .