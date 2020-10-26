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زغوان : تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورنا وارتفاع عدد الاصابات بالجهة إلى 483 حالة

2020/10/26 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

شهدت ولاية زغوان اليوم الاثنين تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورنا منها 12 في معتمدية الزريبة و6 بكل من زغوان والفحص و3 إصابات في الناظوروفق ما ذكره سهيل بالي المدير الجهوي للصحة بزغوان في تصريح لـ( وات).
وأوضح أن 3 أعوان صحة وعون أمن هم ضمن المصابين الجدد، مشيرا إلى أن عدد الاصابات بالفيروس بالجهة ارتفع إلى 483 حالة منذ فتح الحدود منها 25 حالة وفاة و256 حالة نشيطة إلى حدود اليوم
وأفاد بالي أن مصالح الصحة بالجهة سجلت في اليومين الأخيرين بعض التجاوب الايجابي من المواطنين في التعامل مع إجراءات البروتوكول الصحي العام من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وهو ما سيساهم في الحد من انتشار عدوى الفيروس والتقليص من الاصابة به حسب تقديره .

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