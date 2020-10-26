قفصة: رصد تسع إصابات جديدة بكورونا من بينها إصابتان لإطارين شبه طبّيين

ارتفعت يوم الاثنين حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ بولاية قفصة بتسع إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الحالات التي لازالت حاملة للفيروس بالجهة إلى 279 حالة.

وقال المدير الجهوي للصحة، سالم ناصري لوكالة تونس إفريقيا للأانباء، إن نتائج تحاليل أُجريت خلال ال24 ساعة الأخيرة على 64 عيّنة لأشخاص اشتبه بإصابتهم بعدوى كورونا، أثبتت إصابة تسعة أشخاص بمعتمديتي قفصة الجنوبية والقصر بهذا الفيروس.

وأضاف ناصري أن من بين المصابين المعلن عنهم مساء الاثنين، إطاران شبه طبّيان يعملان بمستشفى قفصة.

من جهة أخرى، وحسب آخر تحيين حول الوضع الوبائي كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة، فإن مجموع الإصابات الحاملة لفيروس كورونا بولاية قفصة، يبلغ حاليا 279 إصابة. ويقيم ستّة مصابين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بمدينة قفصة، بينما يقيم بقيّة المصابين إمّا بمنازلهم أو بمركزي الحجر الصحّي بكلّ من المنستير والمهدية.

وتتوزّع هذه الإصابات، على معتمديات قفصة الجنوبية بأكبر حصيلة، وهي 161 إصابة، والقصر ب 36، والقطار ب34 إصابة، فيما تتوزّع بقية الاصابات على معتمديات الرديف وأم العرائس وقفصة الشمالية والمتلوي وزانوش والمظيلة.

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة بالجهة منذ بدء إنتشار هذا الوباء بتونس في أوائل شهر مارس الماضي 608 إصابات، توفّي من بينهم 16وتعافى 313 .