بطولة انقلترا الممتازة : سون الهداف يقود توتنهام للفوز والتقدم للمركز الخامس

واصل سون هيونغ-مين بدايته المثالية للموسم وسجل هدفا بضربة رأس في الدقيقة 76 ليقود توتنهام هوتسبير للفوز 1-صفر في ضيافة بيرنلي في البطولة الإنقليزية الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين. وتقدم فريق المدرب جوزيه مورينيو إلى المركز الخامس.

وأفلت لاعب كوريا الجنوبية من الرقابة ليقابل تمريرة هاري كين بعد ركلة ركنية من إيريك لاميلا، ويسجل هدفه الثامن في البطولة هذا الموسم، ويهدي توتنهام فوزه الثالث في ست مباريات هذا الموسم.

وتألق كين قبلها بدقائق خلال أداء الواجب الدفاعي وأبعد محاولة جيمس تاركوفسكي من على خط المرمى.

ورغم أنه بدا شعور توتنهام بالراحة خلال الاستحواذ على الكرة، فإن فريق المدرب شون دايك، الذي حصد نقطة وحيدة من أول خمس مباريات، اقترب من التسجيل.

وسجل آشلي بارنز هدفا ألغي بسبب التسلل في الدقيقة 20 وتألق هوغو لوريس حارس توتنهام في إبعاد محاولة آشلي وستوود.

ويتصدر سون قائمة هدافي البطولة الإنقليزية بينما كين هو الأكثر صناعة للأهداف بعدها فعل ذلك ثماني مرات.

ونجح أسلوب مورينيو في إشراك كين في موقع يبدو خلف سون ولوكاس مورا في امتلاك أقوى هجوم في الدوري برصيد 16 هدفا في ست مباريات.

وقال كين “هذا رائع. نحتاج من الجميع التسجيل وصناعة الأهداف في الجزء الأخير من الملعب. أنا وسون نستمتع بشراكة رائعة مؤخرا وأتمنى استمرار ذلك”.

وأضاف “وحتى اليوم لم تكن التمريرة مميزة لكن الكرة سقطت عند سون وفزنا 1-صفر خارج أرضنا أمام بيرنلي وهذه نتيجة رائعة”.

وقال كين إن الفوز في هذا الملعب، الذي لم يحقق فيه توتنهام الفوز في آخر موسمين، يمثل علامة على تطور النادي اللندني.

وتابع كين “كانت مباراة مهمة اليوم ولم يكن من السهل اللعب هنا. كنا نعرف أنها مباراة صعبة وستشهد صراعا كبيرا وهذه هي المباريات التي نحتاج فيها إلى النقاط الثلاث لو كنا نرغب في الوجود في مركز متقدم في نهاية الموسم. صراع قوي من اللاعبين”.