بطولة ايطاليا : روما يفرض التعادل 3-3 على ميلان المتصدر في قمة مثيرة

أهدر ميلان المتصدر أول نقطتين في بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم هذا الموسم، رغم ثنائية زلاتان إبراهيموفيتش، وحوّل روما تأخره ثلاث مرات وتعادل 3-3 في مباراة مثيرة في سان سيرو يوم الاثنين.

ورفع إبراهيموفيتش (39 عاما) رصيده إلى ستة أهداف في البطولة من ثلاث مباريات في ظل غيابه عن مباراتين بسبب معاناته من كوفيد-19.

وهز أليكسيس ساليمايكيرس الشباك لميلان أيضا بينما تعادل روما في المرات الثلاث عن طريق إيدن جيكو وجوردان فيرتو وماراش كومبولا.

وأصبح رصيد ميلان 13 نقطة من خمس مباريات وبفارق نقطتين عن نابولي وساسولو بينما يملك روما ثماني نقاط.

وبدأ ميلان بشكل رائع وسجل إبراهيموفيتش هدفا في الدقيقة الثانية حيث قابل تمريرة عالية من رفائيل لياو وسدد من لمسة واحدة في مرمى الحارس أنطونيو ميرانتي.

وتعادل روما سريعا حيث أخفق الحارس تشيبريان تاتاروشانو، في ظهوره الأول مع ميلان، في التعامل مع ركلة ركنية ووصلت الكرة إلى جيكو الذي وضعها برأسه بسهولة داخل الشباك.

واشترك تاتاروشانو، المنضم من أولمبيك ليون، في المباراة في اللحظات الأخيرة بعدما أصيب جيانلويجي دوناروما بفيروس كورونا.

وصنع لياو الهدف الثاني لميلان بعد الاستراحة بدقيقتين حيث انطلق من الجانب الأيسر ومرر كرة أرضية قابلها ساليمايكيرس بتسديدة قوية في شباك الحارس ميرانتي.

وتعادل روما للمرة الثانية وسط جدل كبير في الدقيقة 71. واشترك إسماعيل بناصر لاعب ميلان وبيدرو لاعب روما في محاولة اللحاق بالكرة داخل المنطقة وسقط اللاعبان لكن الحكم احتسب ركلة جزاء لروما وسط غضب من لاعبي ميلان. ونفذ فيرتو الركلة بنجاح.

وحصل ميلان على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة بين جيانلوكا مانشيني وهاكان شالهان أوغلو، ونفذها إبراهيموفيتش بثقة وسط اعتراض روما.

وتعادل روما في الدقيقة 84 من ركلة ركنية أخرى حيث أخفق إبراهيموفيتش في تشتيت الكرة على القائم القريب لتصل إلى كومبولا الذي سجل من مدى قريب.