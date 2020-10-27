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سليانة: تسلّم عدد من المؤسسات الصحيّة والامنية والخدماتيّة بالجهة لمجموعة من مستلزمات الوقاية من فيروس “كورونا”

2020/10/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تسلّمت، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المؤسسات الصحيّة والامنية والخدماتيّة بولاية سليانة، عددا من المستلزمات الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد، وذلك في إطار بادرة من قبل مؤسسة “دراكسلماير” الالمانية المختصة في صناعة مكونات السيارات والمنتصبة بالجهة.

وبيّن مدير المؤسسة الصناعية، محمد رابح، في تصريح لـ(وات)، انه تم منح هذه المستلزمات لكل من المستشفى الجهوي بسليانة والمركز الوسيط ومقر الولاية، الى جانب اقليم الحرس الوطني ومنطقة الامن الوطني والادارة الجهوية للحماية المدنية والبلدية ومركز البريد، مشيرا الى أن هذه البادرة تتنزل في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.

واضاف رابح، ان وسائل الوقاية تمثلت في 20 الف كمامة، وحوالي 2 الاف قناع بلاستيكي للوجه و500 لتر من السوائل المعقمة، وكمية من قطع الصابون، نظرا لما تشهده هذه المواد من اقبال مكثف، بالاضافة الى القيام بحملات تعقيم واسعة بهذه المؤسسات.

وأشار، في سياق متصل، الى أنه سيقع عشية اليوم، توزيع عددا من وسائل الوقاية على مجموعة من المؤسسات التربوية بسليانة المدينة، فيما سيتم يوم غد الاربعاء، القيام بحملات تحسيسية وتوزيع عدد من الكمامات تزامنا مع السوق الاسبوعية.

من جانبه، أعرب المدير الجهوي للصحة، عبد الوهاب الهرابي، عن أهية هذه المبادرة خاصة في ظل تفشي الوباء، لافتا إلى أن عدد الحالات بلغ منذ بداية الجائحة 378 حالة مؤكدة، منها 170 حالة شفاء، و12 حالة وفاة.

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